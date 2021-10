Tien superhelden studeren vandaag af

Vandaag is het dag van de witte stok, een dag die aandacht vraagt voor blinden en slechtzienden. En niet toevallig zijn ook vandaag tien blindegeleide honden afgestudeerd in Koksijde.

Onder het motto 'een superheld herken je meteen' krijgen de viervoeters vandaag officieel hun nieuwe baasje toegewezen. Eén daarvan is Christa Vandezande. Zij mag zich vandaag het trotse baasje noemen van haar vijfde blindegeleide hond Rudolf. Zijn aanwezigheid is voor haar onmisbaar. “Eens je dat gewoon bent, kan je dat niet meer missen. Dat geeft je een heel stuk vrijheid terug. Je hebt ontspanningsmogelijkheden. Je kan eens gaan wandelen. Anders, met je witte stok is dat niet zo plezant. Je moet alle hindernissen opsporen. Met een hond kan je gewoon doorstappen. Ik kan me niet meer inbeelden dat ik met een stok zou moeten lopen.”

Vooraleer een blindegeleide hond afstudeert, zijn er pleeggezinnen die de zorg op zich nemen. Sarah Velghe (Vrienden der Blinden): “Onze honden komen na een jaar bij ons in het centrum, nadat ze bij een pleeggezin zaten die vrijwillig een jaar voor de hond zorgt. Die hebben ook de nodige basisopleiding gekregen. Na een opleiding van zes tot acht maanden kunnen zij vertrekken naar iemand waarmee wij de profielen hebben gematcht.”