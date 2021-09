Tien procent meer inschrijvingen hotelschool Koksijde

Er hebben zich dit schooljaar opnieuw meer leerlingen ingeschreven voor een horecaopleiding in het secundair onderwijs. Dat zegt Horeca Forma, de sectorale vormingsorganisatie. In Hotelschool Ter Duinen in Koksijde zien ze 10% meer inschrijvingen.

In het vorige schooljaar (2020-2021) was er al een stijging van het aantal inschrijvingen aan hotelscholen met zes procent. Het ging toen om de eerste stijging in negen jaar. Ook dit schooljaar zit de horecaopleiding in de lift, blijkt uit een rondvraag van Horeca Forma. Bij 14 van de 18 ondervraagde hotelscholen was er een stijging van het aantal leerlingen. Zo kent de bekende hotelschool Ter Duinen dus 10 procent meer inschrijvingen.

Herwaardering voor de horeca

Horeca Forma wijst voor het stijgend aantal leerlingen naar het grote aantal banen in de sector, het hoogstaand niveau van het horecaonderwijs in Vlaanderen met onder meer nieuwe praktijkkeukens, imagocampagnes en de onderwijsmodernisering. "Maar vooral de herwaardering voor de horeca, trekt leerlingen over de streep", argumenteert de vormingsorganisatie.

"Als maatschappij hebben we de waarde van cafés en restaurants herontdekt. Vóór de lockdown werd horeca als vanzelfsprekend beschouwd. Nu is er meer respect voor de sector en de mensen die zich inzetten voor ons vertier, omdat we het zo lang hebben gemist", zegt Robin Vanderelst, directeur Horeca Forma Vlaanderen.

BEKIJK OOK: