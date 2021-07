Tien Om Te Zien keert eenmalig terug

‘De heruitzendingen van ‘Tien Om Te Zien’ op VTM raken een gevoelige snaar,’ klinkt het bij VTM-manager Maarten Janssen. ‘Van kijkers en artiesten krijgen we massaal veel reacties en vragen. En daar geven we nu gehoor aan.’ Aan het einde van de zomer slaat Tien Om Te Zien nog één keer z’n tenten op in Middelkerke, voor een unieke TV-show met hits van vroeger en nu.

Even geduld

Veel details zijn er voorlopig nog niet bekend. Schepen voor toerisme en evenementen Tom Dedecker: “Ik kan enkel verklappen dat het tijdstip op het einde van de zomer is. VTM is nu volop bezig met de voorbereidingen. Zij zullen op het gepaste moment alle details over de eenmalige live TV-show communiceren. Van zodra die bekend zijn, maken we die ook wereldkundig. Nog even geduld dus.”

