Tien mensen zitten half uur vast in nieuwe attractie Bellewaerde

Tien mensen hebben gisterenavond een half uur vastgezeten in de nieuwe attractie 'Hampi' in het pretpark Bellewaerde. De oorzaak was een technisch defect.

Zaterdagavond rond 20.15uur ontstond de panne. Het pretpark was al gesloten van 18uur, maar er was nog een private laatavondopening voor een Frans postbedrijf. Een tiental mensen nam plaats in de 'Hampi' die er nog maar sinds 1 april staat. Deze gloednieuwe attractie is een slinger- en tuimeltoestel waar je in gondels tot acht meter hoog de lucht in wordt gekatapulteerd. Toen de inzittenden vast kwamen te zitten leek het er even op dat de brandweer hen zou moeten evacueren, maar uiteindelijk hoefde die niet ter plekke te komen.

Stroompanne

Door een technisch effect was er 's avonds een stroompanne in de attractie ontstaan. In het totaal zaten er tien mensen vast, allemaal volwassenen. De persoon die er als laatste uitkwam, zat ongeveer een half uur vast.