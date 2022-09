Tien maanden cel met uitstel voor aanranding op Tieltse Europafeesten

Een 33-jarige Roemeen is door de Brugse correctionele rechtbank na verzet veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf met uitstel voor aanranding van de eerbaarheid. Petru B. gaf toe dat hij een jonge vrouw betastte op de Europafeesten in Tielt.

Bij verstek had hij in eerste instantie tien maanden effectieve celstraf gekregen.

"Broek tot op de knieën"

Een 20-jarig meisje uit Ruiselede liep op 7 juli 2019 helemaal overstuur de hulppost van het Rode Kruis binnen. Zelf kon ze amper een woord uitbrengen, maar haar zus en een vriendin verklaarden dat ze aangerand was. Een man was plots tegen haar aan beginnen te dansen. Bovendien trok hij haar jeansjasje uit en betastte hij haar borsten. Op dat moment hing de broek van de verdachte al bijna tot op zijn knieën.

Op basis van de persoonsbeschrijving kon Petru B. opgepakt worden door de politie. De Roemeen uit Sint-Amandsberg ontkende echter de aanranding. Naar eigen zeggen had hij het slachtoffer enkel geholpen bij het uittrekken van haar jas.

Tegen lamp op luchthaven van Charleroi

In mei 2020 werd hij door de Brugse correctionele rechtbank bij verstek tot tien maanden effectieve gevangenisstraf veroordeeld. Half augustus liep de beklaagde tegen de lamp op de luchthaven van Charleroi. Hij werd onmiddellijk overgebracht naar de gevangenis, van waaruit hij verzet aantekende tegen het verstekvonnis. Met het oog op een enkelband werd hij daarna opnieuw vrijgelaten.

Op het nieuwe proces werden de feiten niet betwist. Volgens de verdediging had B. al stevig gedronken toen hij naar een aantrekkelijke vrouw begon te kijken. De beklaagde dacht verkeerdelijk dat ze ook interesse in hem had getoond. "Hij heeft haar inderdaad betast, maar heeft daar veel spijt van", aldus meester Alexander Van Heeschvelde.

De verdediging drong met succes aan op een straf met uitstel. B. is ook voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.