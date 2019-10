Tien jaar cel voor poging moord

De beklaagde meende dat het slachtoffer minderjarigen wou kidnappen en inzetten in de prostitutie.

De feiten dateren van juli 2018. Uit een woning op Overleie in Kortrijk kwam plots een gewonde man. Hij zakte wat verder op straat in elkaar. Het bleek te gaan om een 52-jarige Roemeense man. De politie kon al gauw vermoeden dat R.J., een 32-jarige Poolse man, er iets mee te maken had. Hij had eerder aan de politie verteld dat een Roemeen hem had benaderd met een voorstel om minderjarigen te ontvoeren en in de prostitutie te dwingen. Hij zei dat hij een afspraak had gemaakt met de man in het Astridpark in de buurt. De politie hield een oogje in het zeil in het park maar er gebeurde niets. Dus ondernam hij naar eigen zeggen zelf actie. Hij zakte af naar het appartement van de Roemeen in Kortrijk en schoot hem een kogel door het hoofd en in de borstkas. Hij gaf hem ook nog verschillende messteken. Het slachtoffer overleefde ter nauwernood de aanval.

Geen psychische aandoening

Het vuurwapen werd nooit gevonden en de beklaagde ontkende dat hij hem neerschoot, maar speurders troffen kruidresten aan op zijn handen. Hij werd ook psychologisch onderzocht, maar volgens de psychiater heeft hij geen psychische aandoening.

De Pool werd dinsdag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Aan de burgerlijke partij moet hij een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro betalen.

