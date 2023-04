Tien jaar cel voor drugslab in Lendelede

De oude varkensstal in Lendelede was uitgerust voor zo'n 2 ton amfetaminepoeder. De bende kon ruim 3,7 miljoen euro verdienen met de drugs. Naast enkele Nederlanders, staan ook zaakvoerders uit Wevelgem en Middelkerke terecht die de drugs wilden verstoppen in hun ladingen. Een man uit Zonnebeke kreeg ook al in Engeland een celstraf.

De bende was ook bezig om een cocaïnetrafiek op te zetten vanuit Zuid-Amerika.

