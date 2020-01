Tien jaar 1777 in Kortrijk: 250.000 meldingen verwerkt

Stad Kortrijk lanceerde het meldnummer 1777 op 4 januari 2010. "Het was een belangrijke stap in de administratieve vereenvoudiging en klantgerichtheid voor alle Kortrijkzanen", zegt de stad. "Voortaan was er één volwaardig contactpunt voor alle vragen, meldingen of klachten. Kortrijk was hiermee een pionier in ons land."

Opmerkelijke cijfers

In 2010 kreeg 1777 zo'n 46.000 telefoontjes. Nu zijn dat er zo'n 83.000 ofwel gemiddeld 300 per dag. Een gemiddeld gesprek duurt 85 seconden. Op de dienst werden 8 mensen.

Dit is de top 5 van meldingen:

1. ophaling afval

2. groenbeheer

3. signalisatie

4. sluikstorten

5. overlast