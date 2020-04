Tien beklaagden voor rechtbank voor overtreden coronamaatregelen

In de rechtbank van Kortrijk is er vanmorgen een speciale coronazitting. Tien personen die de coronaregelgeving hebben overtreden, mogen het komen uitleggen.

Zo was er vanmorgen een man van 35 uit Roeselare die zich moest verantwoorden omdat hij gedreigd zou hebben om te spuwen naar agenten. Hij was tijdens de feiten onder invloed van drank en pillen en wou niet met de ziekenwagen mee. Volgens zijn advocaat heeft hij niet gespuwd. De beklaagde zegt dat hij “nooit agressief is en dat het hem die avond allemaal teveel werd, vandaar de pillen en de drank.” Het openbaar ministerie vraagt 5 maanden cel en een boete van 50 euro. De beklaagde zelf vraagt om een werkstraf, eventueel in AZ Delta. De uitspraak valt op 5 mei.

In een ander geval kwam de politie tussenbeide bij intrafamiliaal geweld. Ook hier dreigde een dronken persoon ermee te spuwen naar de politie en allicht deed hij dat ook. Het Openbaar Ministerie vraagt een celstraf van 6 maanden en een boete van 70 euro. De rechter vroeg of de beklaagde een werkstraf zou zien zitten in een woonzorgcentrum “zodat hij ziet hoeveel sterfgevallen er zijn door corona.” Ook in deze zaak is er uitspraak op 5 mei.

Een derde beklaagde moest zich dan weer verantwoorden omdat hij met een vriend naar een warenhuis reed, en het was niet de eerste keer dat hij betrapt werd op een overtreding van de coronaregelgeving. Het Openbaar Ministerie vraagt een boete van 150 euro, te vermenigvuldigen met 8.