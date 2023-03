Tegen 2030 wil de Vlaamse Waterweg tien beweegbare bruggen in onze provincie vervangen. Er is een historische onderhoudsachterstand van onze bruggen en die wil minister Lydia Peeters wegwerken.

In Harelbeke is vorige zomer nog een beweegbare brug (foto) vernieuwd en nu wil de Waterweg ook zulke bruggen in Nieuwpoort, Lo-Reninge, Veurne en Brugge vervangen. In 2026 moeten de eerste werken starten, tegen 2030 moeten alle nieuwe bruggen er liggen. Het wordt een publiek-private samenwerking. De Vlaamse overheid voorziet deze legislatuur 1,6 miljard euro om oude bruggen en ook tunnels te vervangen.