De deejay draait normaal op café of op feestjes, maar dat kan nu niet en daarom gaat hij elke week live via sociale media. Gisteren was dat in de Hallentoren van Tielt. Toch wel bijzonder, want het gebouw is Unesco werelderfgoed en een beschermd monument. De toren komt uit de 13e eeuw, maar zelfs daar voelt een deejay zich dus duidelijk thuis.