Tieltse Belorama vraagt faillissement aan

Het bedrijf ontstond in 1919 en was meer dan honderd jaar een belangrijk Belgisch bedrijf. De raamfabrikant, die voornamelijk ramen en deuren in pvc en aluminium produceert was vooral actief in de kustregio en samen met Vandenbroucke uit Wevelgem en het Limburgse Belisol had het een aanzienlijk aandeel in de Vlaamse raam- en deurproductie.

170 werknemers

Vorig jaar draaide Belorama nog een omzet van 50 miljoen, weliswaar zonder daarbij veel winst te maken. Vandaag werken zo'n 170 werknemers voor de fabrikant. Hoe hun toekomst oogt, is nog onzeker.

Hoge kosten niet doorgerekend

De advocaat van het bedrijf legt de oorzaak van het faillissement vooral bij de twee crisissen die we doormaken. De coronacrisis en de energiecrisis, vooral die laatste teistert momenteel veel bedrijven. Belorama rekende de hoge kosten die leveranciers vroegen niet door aan de klant. Daardoor maakte het bedrijf nauwelijks winst. De drie vennootschappen van Belorama maakten vorig jaar dan ook samen 15 miljoen euro schulden.

De activiteit in het bedrijf ligt sinds dinsdag stil, maar het management probeert de continuïteit van de productie in de mate van het mogelijke te behouden. Het faillissement wordt volgende week uitgesproken.