Tielts bedrijf wil bedrijven meer afvalwater laten gebruiken

De industrie gezuiverd afvalwater laten gebruiken in plaats van drinkwater. Dat is de ambitie van Ekopak uit Tielt, een beursgenoteerd bedrijf dat waterzuiveringsinstallaties produceert.

En door de toenemende droogte zijn steeds meer bedrijven zich ervan bewust dat ze maatregelen moeten nemen. Een diepvriesgroentenbedrijf uit Staden heeft sinds kort zo’n waterzuiveringsinstallatie staan.

Tot 3 miljoen liter water per dag

"Van hieruit wordt de hele installatie bediend en opgevolgd, want we zitten in de voedingsindustrie en het water moet altijd van maximale kwaliteit zijn. Dit wil zeggen dat alle zwevende stoffen eruit zijn en alle mineralen."

De zaakvoerder van het Tieltse bedrijf Ekopak staat bij de waterzuiveringsinstallatie van het diepvriesgroentenbedrijf Westfro in Staden. Zijn bedrijf plaatste die een maand geleden. Westfro heeft op piekmomenten zo'n 3 miljoen liter drinkwater per dag nodig, een olympisch zwembad vol dus. Nu zuivert deze installatie per uur 25.000 liter en hebben ze nog maar een fractie nodig.

"Met deze installatie kunnen we eigenlijk maximaal ons water hergebruiken. Ons eigen afvalwater wordt opnieuw in drinkwater omgezet. Dat water hebben we nodig om onze groenten te wassen en te blancheren", zegt Frederik Debeuckelaere van Westro.

(lees verder onder de foto)

Water steeds schaarser

Het Tieltse bedrijf Ekopak heeft intussen al in 12 landen klanten waardoor het jaarlijks 10 miljard liter drinkwater bespaart en daar wil het over drie jaar 50 miljard van maken. Volgens het bedrijf is dit ook noodzakelijk, want water wordt steeds schaarser en de drinkwaterprijs zou de komende jaren bovendien tot een vijfde stijgen.

"Alle indicatoren staat op rood. Mocht er een golf water aankomen dan zou dat goed zijn, maar dat is helaas niet het geval. De laatste vijf tot zes jaar heeft het bijna niet geregend, maar we passen onze gewoontes niet aan. Wij roepen al tien jaar dat waterrecyclage en waterefficiëntie noodzakelijk is. Ik denk dat de laatste jaren wel duidelijk is waarom", zegt Pieter Loose van Ekopak.

"Meer bewustmakingscampagnes"

Pieter mist bewustmakingscampagnes van de overheid. Zelf leerde hij echt wel zorgzaam met water om te gaan.

"Ik heb in een regio in het regenwoud gewoond waar in het dorp heel weinig drinkwater was. Als je beseft dat dat voor je gezondheid erg belangrijk is dan gan je toch twee keer nadenken waarvoor je dat water gebruikt. Als je bijvoorbeeld je tanden poetst dan is dat met één slok."

Onze Belgische bedrijven nemen een kwart van het drinkwaterverbruik voor hun rekening en dat verbruik wil Ekopak weg.