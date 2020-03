Tielts bedrijf maakt mondmaskers coronavrij

Textielreinigingsbedrijf Decontex uit Tielt test uit of het met zijn professionele wasmachines gebruikte mondmaskers coronavrij kan maken. Door het virus dreigt er een tekort aan mondmaskers, en Decontex denkt de oplossing in huis te hebben.

Decontex reinigt met hoge druk en vloeibare CO2 waardoor ze tot in de diepste vezels van textiel kan dringen zonder het te beschadigen. Normaal wast en desinfecteert het bedrijf brandweerpakken en medisch textiel, maar nu test het uit of het ook mondmaskers kan ontsmetten en 100% coronavrij kan maken.

Testfase

Mits enkele aanpassingen aan een bestaande wasmachine zou Decontex tot 250 mondmaskers tegelijk kunnen wassen, in een half uur tijd. Ze zit nog in een testfase. Het Tieltse bedrijf werkt hiervoor samen met een Duits labo en de KU Leuven. Decontex heeft er vertrouwen in, want het reinigt nu al kledij die besmet is met andere virussen, zoals hiv, herpes en hepatitis.

Volgende week, en ten laatste eind maart moet het bedrijf zeker weten of het in staat is om mondmaskers coronavrij te maken.