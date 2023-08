Tielts bedrijf lanceert virusdodend behang

Een Tieltse fabrikant van muurdecoratie heeft een nieuwe behangcollectie die virussen, bacteriën en schimmels doodt. Het is een primeur die al in een huisartsenpraktijk in Tielt wordt gebruikt.

Om in een snel veranderende wereld tegemoet te komen aan de vragen van morgen, ontwikkelde Grandeco Wallfashion Group een behangcoating die virussen, bacteriën en schimmels uitschakelt.

Tegenpolen trekken elkaar aan

Hoe het precies werkt komt door een extra coating op waterbasis. Dankzij elektrostatische kracht komen virussen, bacteriën en schimmels die zich door de lucht bewegen, in contact met het behangpapier.

En omdat die schadelijke luchtdeeltjes negatief zijn geladen en het behangpapier positief is, schakelt de coating de boosdoeners uit door de celwand te doorboren. Het is een chemisch proces dat niet schadelijk is voor de mens.

Zorgsector

De coating zorgt er zelfs voor dat het behangpapier goed afwasbaar is. "Ideaal dus voor ruimtes die intensief worden gebruikt, zoals de hal of de speelkamer. Ook op kantoor of in de zorgsector verkleint het behang de kans op verspreiding van ziektes via de lucht", klinkt het.

‘Atmosphere’ is zo de eerste collectie die met een extra virus- en bacteriedodend laagje van de band rolt. Het behang werd al opgenomen bij een huisartsenpraktijk in Tielt en in een school in Aalst.