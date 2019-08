De ‘Theaterwandelingen VANESSENTENS’ brengen dit weekend Tielt in de jaren ‘60 en ‘70 weer tot leven, de tijd van de Belgische frank. Alle inwoners kennen nog het moederhuis, de buurtwinkel ‘De Buyntjes’ en frituur Carola.

De theaterwandelingen starten in het stadhuis in Tielt, waar de conciërge de bezoekers even achter de schermen laat kijken en enkele geheimen onthult. De theaterwandelingen brengen de Tieltenaren terug naar de jaren ‘50 tot ‘70. Het oud moederhuis roept veel herinneringen op.

De organisatie heeft op basis van archieffoto’s het oude buurtwinkeltje van ‘Buyntjes’ opnieuw opgebouwd. Morgen zijn er nog 5 theaterwandelingen.