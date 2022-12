Tielt staat open voor fusie met buurgemeenten Meulebeke en Pittem

Tijdens de gemeenteraad klaarde burgemeester Luc Vannieuwenhuyze de huidige situatie uit na de vraag van oppositieraadslid Simon Germonpré (N-VA/ Open VLD). Hij vertelt dat er gesprekken lopen met buurtgemeenten Meulebeke en Pittem. Tielt is ook bezig met een bestuurskrachtanalyse waarbij de sterke en zwakke punten van de stad en de medewerkers geanalyseerd worden. Ook zullen ze nagaan hoe een fusie de stad kan versterken.

Burgemeester Vannieuwenhuyze is voorstander van een fusie, maar wacht nog voorzichtig af op de resultaten van de studie die tegen het voorjaar afgerond moeten zijn. De oppositie wil in de nabije toekomst duidelijkheid: "We talmen hier best niet te lang over," klinkt het.