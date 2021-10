Tielt: Man met kruisboog verschanst zich in woning; scholen even in lockdown

In Tielt is de buurt van de Stationsstraat sinds 11u afgesloten door de politie. Een agressieve man heeft de brandweer bedreigd met een kruisboog. Leerlingen van scholen in de buurt mochten over de middag dan toch de school verlaten via een alternatieve weg.

"Tijdens een interventie in de Stationstraat in Tielt botste de brandweer op een agressief persoon. Die heeft zich verschanst in zijn woning. Wij zijn ter plaatse en hebben de buurt veiligheidshalve afgezet", zegt de Politie Regio Tielt op Twitter. Volgens sommigen heeft de man een kruisboog bij zich.

Ook agenten van de Speciale Interventie-eenheden zijn ter plaatse in Tielt. De politie benadrukt op sociale media dat de buurt veilig is want de man zit binnen in de woning.

Scholen even in lockdown

De leerlingen van enkele scholen in de buurt mochten de school tijdelijk niet verlaten maar over de middag kon dat toch. Dat liet Stad Tielt rond 12u weten op Facebook: "De leerlingen van de scholen in de omgeving van de Stationstraat kunnen de scholen via alternatieve wegen op een veilige manier verlaten."

Vorige week ook in Kortrijk & Waregem scholen afgesloten

Het incident doet denken aan het incident vorige donderdag op de Kortrijkse campus van Hogeschool Vives en later in Waregem. Daar gingen de scholen in lockdown nadat een jongeman (18) werd gesignaleerd met een wapen.