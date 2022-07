Tielt levert opnieuw winnaar van MNM Start to DJ

De winnaar van MNM Start to DJ 2022 komt opnieuw uit Tielt. Na Tola OG is het dit jaar de beurt aan MagiK, ofwel Klaas Lambrecht.

MagiK is de twaalfde winnaar van MNM Start to DJ, een wedstrijd waarmee radiozender MNM jong, beloftevol dj-talent een duwtje in de rug wil geven. De jonge dj haalde het van Medaase en NINA BLACK. De 21-jarige Klaas Lambrecht uit Tielt treedt zo in de voetsporen van Tola OG, DJ Nobels, Freaquency, DJ Snes, Sample, Avalonn, 5NAPBACK, Spynex, Merlo, Manuals en Voltage. Niet alleen wordt MagiK een van de huis-dj's van MNM, de 21-jarige Tieltenaar mag begin september ook de koffers pakken om te gaan draaien op Ibiza bij Dimitri Vegas & Like Mike.