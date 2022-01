Tibetaanse vlag aan IJzertoren uit protest tegen Olympische Winterspelen in China

Vanmiddag hebben actievoerders een Tibetaanse vlag ontplooid aan de IJzertoren in Diksmuide. Het is een aanklacht tegen het Chinese regime dat minderheden als Tibetanen en Oeigoeren onderdrukt.

De vlag aan de IJzertoren, het monument van de vrede, is een aanklacht tegen de onderdrukking van de minderheden in China. Een honderdtal vertegenwoordigers van die minderheden is naar Diksmuide afgezakt om het protest te steunen.

Daarnaast roepen De actievoerders alle landen op om de Olympische Winterspelen in China te boycotten. Een aantal regeringen hebben al beslist om het evenement in Peking niet bij te wonen.