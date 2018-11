Thyssen lanceert Week van beroepsvaardigheden in Brugge

Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Vaardigheden Marianne Thyssen gaf maandag het startschot voor de campagne in Ter Groene Poorte in Brugge.

Met de Week van beroepsvaardigheden willen Thyssen en de Commissie aantonen dat beroepsonderwijs en beroepsopleidingen zowel jongeren als volwassenen een uitstekende vorming kunnen bieden en vaak leiden tot hoogwaardige jobs en een hoge kans op tewerkstelling. "Ze voorzien mensen van de vaardigheden die zijn afgestemd op de behoeften van de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw", zegt Thyssen.

Tijdens de promoweek, maar ook daarna, worden over heel Europa evenementen georganiseerd om de voordelen van technisch en beroepsonderwijs in de kijker te zetten. Commissaris Thyssen lanceerde het evenement maandag in twee Vlaamse scholen: het Damiaaninstituut in Aarschot en Ter Groene Poorte in Brugge. "Hier en in andere scholen lopen de Europese Steve Jobs, Elon Musk en Bill Gates van de toekomst rond", schreef ze na haar bezoek op Twitter. In Brugge leerde ze dat meer dan 90 procent van de leerlingen in Ter Groene Poorte een jobaanbod op zak heeft terwijl ze nog op de schoolbanken zitten.