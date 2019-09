Thuiswerken in de lift, maar West-Vlaanderen kan beter

Werk en privé door elkaar

Sophie Viaene uit Sijsele werkt al tien jaar voor een bedrijf dat secretariaatswerk doet voor andere bedrijven. Tot voor kort moest ze elke dag naar het werk. Sinds zes maanden is dat anders: twee dagen werkt ze nu van thuis uit. "Het grote voordeel is dat mijn job en familie meer in elkaar vloeien. En dat heeft voordelen voor mij en mijn gezin," zegt Sophie. "Voor en na school ben ik er voor mijn kinderen. Ook in vakanties is dat heel handig. En voor mij is de afwisseling thuis en kantoor een echt pluspunt."