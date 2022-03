Thuiswerk voor Belgische grensarbeiders: definitieve regeling in de maak

Het akkoord over thuiswerk voor Belgische grenswerknemers, met Frankrijk en Nederland, is tijdelijk verlengd. Maar er komt wellicht een definitieve regeling.

Thuiswerk was tijdens de coronapandemie verplicht, maar ondertussen is die verplichting zowat overal weggevallen. Zo’n 800 mensen die net over de grens met Frankrijk wonen, en 400 West-Vlamingen die in Nederland werken, betalen doorgaans belasting in het land waar ze werken.

Fiscaal verlies

Als ze voor die werkdagen in ons land belast worden, ondervinden ze mogelijk negatieve fiscale gevolgen. Er is daarom en akkoord met onze buurlanden, en dat is stilzwijgend verlengd. Voor het laatst, tot 30 juni. Daarna zou er en definitieve oplossing moeten zijn.

“Grensarbeiders mogen niet de dupe worden van het feit dat thuiswerk een blijver is geworden,” zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme van CD&V, uit Poperinge. “Ze moeten net zoals werknemers in ons land de kans krijgen om regelmatiger thuis te werken, zonder te moeten vrezen voor nadelige fiscale gevolgen.”