Thuisverplegers: "Geen enkele bescherming, ondanks eerstelijnszorg"

Heel wat thuisverplegers zijn misnoegd. Hoewel ze dagelijks in de weer zijn bij zieke patiënten, worden ze veel te weinig beschermd.

De thuisverpleging is niet te spreken over het gebrek aan bescherming voor de sector. Hoewel de thuisverpleegkundigen voor de eerstelijnszorg instaan, worden ze volledig over het hoofd gezien, zeggen ze zelf. Ze krijgen geen mondmaskers, maar moeten wel hun patiënten blijven bezoeken en verzorgen.

In Blankenberge besloot een thuisverplegingsdienst dan maar op eigen kosten op zoek te gaan naar bescherming. "Ikzelf en mijn collega’s zijn razend. We worden echt weer miskend, zoals gewoonlijk," reageert Pierre Fourier, thuisverpleger in Blankenberge.