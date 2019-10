In Oostende stonden zo'n 200 strandracers te popelen om het Belgische strandraceseizoen op gang te trappen. Dit jaar wordt er ook een race georganiseerd voor e-bikes. Ex-Belgisch kampioen veldrijden, Klaas Vantornout, stond ook aan de start. Vantornout had pech en moest de wedstrijd vroeg staken. Thomas Chamon is de grote winnaar van dit weekend. Hij haalt het in de sprint voor Jasper De Jaegher. Ex-mountainbiker Kevin Van Hoovels wordt mooie derde.