Thermae Palace Oostende wordt niet verkocht

Twee jaar geleden besloot de Vlaamse regering en de stad Oostende die beiden eigenaar zijn van het hotelcomplex met gaanderijen toe te wijzen via een verkoopprocedure. UIteindelijk bleven er twee kandidaten over, waaronder de huidige exploitant, de familie Vanmoerkerke. “Het dossier is grondig bestudeerd en afgewogen. Maar, de opgesomde aandachtspunten in de conclusie van de beoordelingscommissie tonen aan dat de voorstellen van de kandidaten om het thermencomplex als architecturale parel opnieuw de glans en uitstraling te geven die het verdient, niet behalen", luidt het in een persbericht.

Premieovereenkomst

"De Vlaamse regering besliste daarom om het project niet toe te wijzen”, aldus minister-president Geert Bourgeois. “In eerste instantie zal de stad Oostende een aanvraag indienen voor een erfgoedpremie voor de restauratie van de Koninklijke Gaanderijen die Vlaanderen met hoogdringendheid zal toekennen. Die ou klaar moeten zijn tegen eind 2021. “Voor de restauratie van het thermencomplex onderzoekt de Vlaamse regering in overleg met de stad Oostende de optie van een meerjarenpremieovereenkomst”, besluit Bourgeois.

Reacties

Oostende is al even op de hoogte van de beslissing van de Vlaamse regering om Thermae Palace niet toe te kennen aan één van de kandidaten. Dat zegt burgemeester Johan Vande Lanotte in een reactie op de beslissing van de Vlaamse regering. "We werd er al een tijdje geleden van op de hoogte gebracht dat de Vlaamse regering de procedure voor het Thermae Palace wenste te beëindigen en we nemen daar akte van", aldus de burgemeester. In 2016 werd een commissie in het leven geroepen om de toekomst en de toewijzing aan een investeerder te garanderen, maar dat mislukte dus. "Na het nieuws hebben we dan garanties gevraagd vooral voor een spoedige restauratie van de Koninklijke Gaanderijen en dat heeft de Vlaamse regering toegezegd", aldus de burgemeester.

Ondertussen reageerde ook N-VA-kopman Björn Anseeuw op de beslissing. "De Vlaamse Regering heeft het renovatiedossier van het Thermae Palace Hotel en de Koninklijke Gaanderijen weer vlot getrokken", meent hij. "Het dossier was al maanden geblokkeerd op niveau van de stad Oostende. Nu komt de oplossing eindelijk in zicht." Hij had al langer vragen bij de werking van de commissie. "Van meet af aan heeft Johan Vande Lanotte zich bemoeid met de werking van die commissie waar dat niet was voorzien in de procedure", aldus Anseeuw.

"Het gevolg is dat twee jaar tijd verloren is gegaan. Dat is jammer. Het goede nieuws is nu dat de Vlaamse regering heeft beslist om de lopende procedure te beëindigen en de gaanderijen met hoogdringendheid te renoveren. Ook voor het hotel kan nu gewerkt worden aan een oplossing met een private partner waarbij de Vlaamse overheid ook de nodige middelen zal vrijmaken."

