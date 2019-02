Themaweek duidt belang van vrijwilliger

In West-Vlaanderen alleen al zijn volgens schattingen maar liefst 150.000 vrijwilligers aan de slag. Vaak doen ze onmisbaar werk en net dat zet de “Week van de vrijwilliger” in de verf.

In Oostende en Wevelgem waren er vanmorgen bedankingsacties in de bibliotheek. Beweging.Net is één van de sociale koepelorganisaties die vaak met vrijwilligers werken. In onze provincie tellen zij er zo’n 15.000. “We willen de vrijwilliger echt in de kijker zetten,” zegt Anuschka Dildick van Beweging.Net. “ In verschillende verenigingen, sport cultuur, bij ons, bij de brandweer. Ze zijn essentieel.”

Belang van vrijwilligers

Ook bij Samana zijn vrijwilligers essentieel. Daar organiseren ze bezoekjes bij bejaarden mensen die chronisch ziek zijn. Ook steeds meer steden en gemeenten zien in hoe belangrijk vrijwilligers zijn in de samenleving.

Morgen start de week van de vrijwilliger en op veel plaatsen worden daarvoor speciaal activiteiten georganiseerd.