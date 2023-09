Theaterwandeling wekt avontuurlijke pater tot leven in Pittem

Het theater is een van de activiteiten dit jaar, dat Pittem omdoopte tot het Verbiestjaar. 600 geïnteresseerden leerden er bij over de spraakmakende gebeurtenissen in het leven van de pater en zo ook over de geschiedenis van de gemeente. Pater Verbiest was een pienter man die zichzelf zowel sterrenkundige, ingenieur, uitvinder als wetenschapper mocht noemen.

"Hij stond bijvoorbeeld aan de wieg van het eerste stoomautootje", vertelt Gaspard Vandewalle, die meeschreef aan de theaterstukken. "De grote automerken weten dat goed. Als je bij Mercedes gaat kijken, dan ga je daar een stoommobieltje van Ferdinand Verbiest zien." Verbiest werd ook in China begraven. Zijn lichaam ligt in een mausoleum in Peking.