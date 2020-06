Theatertechnicus Dave Werbrouck overleden aan ALS

Afgelopen donderdag overleed leerkracht en theatertechnicus Dave Werbrouck op 43-jarige leeftijd aan de gevolgen van ALS. De vader van drie was een graag geziene man en technicus bij tal van Vlaamse comedians.

In 2018 kreeg Dave Werbrouck uit Roeselare het verdict: hij leed aan de spierziekte ALS. De diagnose veranderde z'n leven razend snel. Dave was een levenslustige en enthousiaste veertiger, vader van drie kinderen, leerkracht, surfer en theatertechnicus. Heel wat bekende comedians sloegen de handen dan ook in elkaar en speelden samen een voorstelling om Dave een hart onder de riem te steken.

Lichaam aan de wetenschap schenken

Dave zelf bleef ook niet bij de pakken zitten. Hij wilde zijn lichaam nog voor zijn dood aan de wetenschap schenken. In een open brief deed hij een oproep richting wetenschappers om zijn lichaam te gebruiken voor een "deftig experiment". De hoop op een remedie gaf Dave nooit op: "is het niet voor mij, dan kan het misschien voor een ander dienen."

Afscheidsboekje

Ondanks zijn strijdvaardigheid heeft Dave donderdag de strijd tegen ALS verloren. Een afscheidsdienst komt er echter niet. In plaats daarvan koos Dave samen met zijn familie voor een persoonlijk en tastbaar iets. In de corona lockdown werd een afscheidsboekje gemaakt. Dat zal worden bezorgd aan al wie Dave een warm hart toedroeg.