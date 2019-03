Theatermaker schrijft monoloog over zaak Vangheluwe

De Leuvense theatermaker Kwinten Van Heden, bekend als Stijn in de TV1-soap Thuis, heeft de theatermonoloog Crux geschreven over het kindermisbruik in de zaak van bisschop Roger Vangheluwe.

In het kritische stuk komen zowel het slachtoffer Mark, Vangheluwe als de toenmalige kardinaal Danneels aan het woord. Van Heden speelt het stuk zelf. Het wordt geregisseerd door Kris Cuppens.

Gedurende het theaterseizoen 2019-2020 zal de voorstelling gespeeld worden in kleine settings en unieke locaties zoals kerken, kapellen, scholen, refters, abdijen en bars voor een beperkt publiek van maximum 40 a 50 mensen. Voor het seizoen 2020-2021 - tien jaar na het uitbarsten van de zaak Vangheluwe - wordt gewerkt aan een volwaardige theatertour op Vlaamse en Nederlandse podia.

Rik Devillé

In een mededeling die Van Heden verspreidde, heeft Rik Devillé, oprichter van de groep "Mensenrechten in de Kerk", veel lof voor het stuk. "De inhoud, maar ook we wijze waarop het gebracht wordt, is een statement zowel op gebied van woordkunst als op gebied van sociale alertheid. U trekt iedereen mee in een wereld waar niemand wil in wonen. Een wereld waar getraumatiseerde mensen in gevangen zitten", aldus Devillé.

Gevoelige zaak

Dat de zaak nog steeds gevoelig ligt, bewijst het feit dat een Gents theater recent een aantal voorstellingen van het stuk, die gepland waren voor tijdens de Gentse Feesten, annuleerde. "Er waren nochtans hierover al afspraken gemaakt en we hadden het theater bezocht. De directeur liet ons nadien echter weten dat hij niets met Vangheluwe te maken wilde hebben", aldus een zegsman van Kwinten Van Heden.

