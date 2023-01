Theatergezelschap 'Het Prethuis' bestaat 10 jaar

Het West-Vlaams theatergezelschap ‘Het Prethuis’ bestaat tien jaar en om dat te vieren spelen brengt het ‘Café Beveren’ op de planken, een komedie in het West-Vlaams.

Wat vooral indruk maakt is het Decap orgel. Vroeger vonden we die enorme muziekautomaten in heel wat baancafés. Vandaag zijn die zo goed als verdwenen.

Dubbel gevoel

Maar het was ook een première met een dubbel gevoel: Danni Heylen, die we kennen als Pascalleke uit De Kampioenen vervangt Martine Jonckheere, zij kreeg onlangs te horen dat ze opnieuw borstkanker heeft.

Danni Heylen speelt ook de Antwerpse versie van het stuk, maar hier past ze voor het West-Vlaams.

"Ik heb nu ondervonden dat het een geweldig mooi taaltje is, dat West-Vlaams. Ik heb goed moeten luisteren. Er zijn toch echt woorden dat ik denk: ah ja, dat is dat of dat. Dus, ik heb weer wat bijgeleerd", zegt Danni Heylen.

Lachen in het West-Vlaams

Vijf van de zes voorstellingen in Izegem zijn uitverkocht. De mensen hebben duidelijk nood aan een avondje lachen, maar dan vooral lachen in het West-Vlaams.

Café Beveren wordt nog gespeeld in Blankenberge, Moorslede, Ieper en Koekelare.