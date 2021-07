Theatercollectief Camping Sunset verrast met 'Ten Oorlog'

‘Ten Oorlog’ van Tom Lanoye is op zich al een krachttoer, een Shakespeareaanse megaproductie, als het ware. En dat nu net een groep van 27 jonge acteurs dit stuk op Theater Aan Zee speelt, is zeker een gewaagde keuze. Maar het theatercollectief ‘Camping Sunset’ verrast elke toeschouwer met zijn creatieve bewerking. Vooral de locatie, het vroegere buitenzwembad in Oostende, gaf de opvoering een heel aparte sfeer. Het is een gedroomde speelplek, een decor dat de acteurs maximaal in hun voorstelling inbrengen.

‘Camping Sunset’ is eigenlijk een theatercollectief van afstuderende dramastudenten. Er is nog maar weinig speelgelegenheid voor jonge theatermakers en de tournées en mogelijkheden zijn het afgelopen jaar helemaal weggeveegd. Maar deze groep jonge wolven staat er wel op Theater Aan Zee. Camping Sunset speelt Ten Oorlog nog tot 7 augustus op Theater Aan Zee.