Theater Thea Muze opent pop-up escaperoom in Izegem

Nu Halloween wel heel erg dichtbij komt, zien we in ons straatbeeld steeds meer versierde huizen. In Izegem gingen ze nog een stapje verder. In de Sint Antoniusstraat werd een privéwoning omgebouwd tot een escaperoom en van onder tot boven omgedoopt tot een klooster.

Demonische non

De bezoekers van de escaperoom moeten in een uur tijd uit de handen zien te blijven van een demonische non. Voor bezoekers die het liever wat minder spannend hebben, is er een pop-up bar voorzien.

De pop-up escaperoom is te vinden in Izegem, in Sint Antoniustraat 29. Vandaag en de volgende drie dagen kun je je wagen aan de ontsnapping uit de escaperoom van Theater Thea Muze. In het weekend is de escaperoom volgeboekt, maar op maandag zijn er nog plaatsen beschikbaar.