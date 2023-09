Theater 'Seaking' in Wevelgem met Tom Van Landuyt

Het theatergezelschap 'Broder' koos voor een locatievoorstelling in een loods op de luchthaven van Wevelgem voor het stuk 'Seaking'. De voorstelling gaat over een helikopterpiloot die vroeger met de reddingshelikopter Seaking vloog. Maar hij wordt blind en knutselt zijn helikopter opnieuw in elkaar in de hoop dat hij nog zal kunnen vliegen.

Muziek speelt een grote rol in het stuk. Naast muziek van Beethoven zijn er ook nieuwe hedendaagse noten te horen van Peter Spaepen. Tom Van Landuyt die ook meespeelde in de serie Windkracht 10, kruipt in het personage van de helikopterpiloot.

De voorstelling speelt volgende maand op de luchtmachtbasis van Koksijde en in De Spil in Roeselare.