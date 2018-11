Theater, dance en performance op NEXT

Nog tot 1 december loopt het theater-, dans- en performancefestival NEXT in de Eurometropool.

Er zijn 45 voorstellingen op 24 locaties in West-Vlaanderen, Noord-Frankrijk en Henegouwen. Eén van de voorstellingen is de multimediale opera ‘Icon’. Die opmerkelijke voorstelling is het werk van jonge Vlaamse theatermakers. De moderne opera Icon laat zien hoe we vandaag met portretfotografie omgaan. Het verhaal begint wanneer het dodenmasker van een onbekende vrouw uit de Seine opgevist wordt. De opera is een merkwaardig samenspel van een photo shoot, film en concert.

Gestage groei

NEXT geeft jonge artiesten een podium en een platform waar ze met hun creativiteit aan de slag kunnen. En daarbij worden niet zelden voorstellingen gemaakt die met nieuwe vormen van theater, muziek, dans en performance experimenteren. Het publiek gaat daarin graag mee, zo blijkt. "We neigen nu toch naar de 15000 bezoekers. En daarmee zetten we onze groei gestaag verder", zegt Alexander Ververken van de Kortrijkse schouwburg.