Theater Aan Zee Oostende zoekt 1.000 mensen

Het Oostendse zomerfestival opent op woensdag 31 juli met een massaperformance waarbij 1.000 mensen op het strand de slagzin ‘Het is aan jou, het is aan mij, het is aan ons, het is aan’ zullen vormen. Lucas De Man lanceert hiervoor een warme oproep aan iedereen die mee wil doen.

'Geef een kaartje'

TAZ en De Man roepen iedereen ook op om een TAZ-ticketje te schenken aan mensen die zich inzetten voor iets of iemand, zoals vrijwilligers van de brandweer, mantelzorgers of leiders van een jeugdbeweging. Onder het motto ‘koop een kaartje, geef een kaartje’ kan je vanaf vrijdag 26 april al tickets kopen. Daarom worden vrijdag al elf voorstellingen gelanceerd.

Unieke projecten

TAZ vindt deze zomer plaats van 31 juli tot en met 10 augustus op verschillende plaatsen in Oostende. De gastcurator Lucas De Man die afkomstig is van Roeselare, presenteert met zijn ‘Stichting Nieuwe Helden’ enkele unieke projecten. ‘Yes, Please! LIVE’ wordt een ode aan de erotische fantasie, met verhalen en gasten.

‘The Village ‘is een theatrale tentoonstelling met interactieve app van 2 kilometer lang op Oosteroever. Met verhalen, kunstinstallaties en theatrale elementen wordt het een belevingstocht over het thema ongelijkheid, met dilemma’s én keuzes.