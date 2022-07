In Oostende is de Theater aan Zee gestart. De feestelijke opening vond plaats op en rond de vijver van het Leopoldpark. Het park is met Café Koer het centrale meetingpoint van het festival. Dat is intussen aan zijn 25 ste editie toe.

Het thema dat door het hele festival verweven zit is 'zorg'. Jozefien Mombaerts, artistiek leider TAZ: "Enerzijds heb je voorstellingen die letterlijk thema’s behandelen binnen de zorg. Die gaan over het klimaat, eco-feminisme, pleegzorg, armoede, kwetsbare jongeren. Dat zijn allemaal thema’s die passeren binnen de voorstellingen. Anderzijds willen wij voor iedereen theater maken en niet voor een elite. Het is belangrijk dat ook jongeren kunnen komen, daarom hebben we de jongerenpas gecreëerd."

"Beter voor elkaar zorgen"

Iedere avond wordt het festivalhuisje op de parkvijver ingenomen door een dirigent. Op de openingsavond is dramaturge en schrijfster Louise Van den Eede aan de beurt. Louise Van den Eede: "Het is eigenlijk een betoog om onderling beter voor elkaar te zorgen in de theatersector. Er is net een kunstenares uit het leven gestapt. Ik wil eigenlijk dat we als sector beter naar elkaar kijken en voor elkaar zorgen." (lees verder onder de foto)

TAZ vindt deze zomer voor de 25ste keer plaats. Het begon allemaal als een kleinschalig straattheater. Nu is het een topfestival dat duizenden cultuurliefhebbers aanspreekt. Jozefien Mombaerts, artistiek leider TAZ: "We hebben 450 medewerkers aan het werk, 150 verschillend producties op 35 locaties in Oostende. Er zijn 60.000 tickets waarvan er al 40.000 verkocht zijn. Nog 20.000 op overschot."