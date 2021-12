Textielbedrijf moet 8.000 euro betalen na dodelijk arbeidsongeval

Een 53-jarige man uit Kortrijk is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 8.000 euro voor een dodelijk arbeidsongeval in zijn textielbedrijf. Een 46-jarige vrouw werd gegrepen door een machine die jaren eerder al als gevaarlijk was bestempeld.

De firma kreeg 24.000 euro boete, waarvan 8.000 euro effectief. Het incident deed zich op 12 april 2019 voor bij Sofacover in Desselgem, een deelgemeente van Waregem. C.D. was aan het werken met een scheermolen toen haar bodywarmer gegrepen werd door een as van de machine. Het slachtoffer kwam door verstikking om het leven. "Dit ongeval had perfect vermeden kunnen worden", stelde arbeidsauditeur Evi De Clercq.

"Niet geluisterd"

De dienst Toezicht Welzijn op het Werk had het bedrijf in juni 2013 immers al een eerste keer gewaarschuwd voor de gevaren van de bewegende delen van de machine. Ondanks meerdere aanmaningen werden de nodige aanpassingen toch niet uitgevoerd. Ook een systeem met lichtsensoren, waardoor de machine onmiddellijk zou gestopt zijn, was niet actief op het moment van het ongeval.

Het arbeidsauditoraat hekelde de nonchalance van zaakvoerder P.D. (53). Bij een controle in februari 2021 werd nogmaals een dergelijk probleem vastgesteld aan een andere machine. Ondertussen is dat probleem wel aangepakt, maar het OM stelde toch voor om de beklaagde voorwaarden op te leggen.

D. zal een cursus moeten volgen die hem moet leren wat zijn verantwoordelijkheden zijn.

Lees ook: