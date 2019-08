Tewerkstelling in West-Vlaamse kmo's groeit

De tewerkstelling in de West-Vlaamse kmo's groeit. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstverlener SD Worx.

De tewerkstelling in West-Vlaamse kmo’s (tot 100 werknemers) groeide in het eerste kwartaal van dit jaar met 0,7% ten opzichte van het vorig kwartaal. Dat is het op één na hoogste groeicijfer van alle Vlaamse provincies. Zowel de kleinste kmo’s (bedrijven met maximum 20 werknemers) als de bedrijven met 20-49 werknemers tekenen groei op (respectievelijk +0,7% en 1,0%)

In vergelijking met 1 jaar geleden stellen West-Vlaamse kmo’s 3,6% meer mensen te werk, het sterkste groeicijfer van alle Vlaamse provincies. Het bedrijf Maxicon uit Beveren-Roeselare is een voorbeeld van een snelgroeiende kmo die het afgelopen kwartaal maar liefst twaalf medewerkers kon aanwerven.

In totaal schat SD Worx dat in de eerste helft van dit jaar de Belgische kmo’s meer dan 20.000 jobs hebben gecreëerd en ingevuld.