Tewerkstelling in visserij blijft dalen

De tewerkstelling in de visserijsector blijft dalen. Dat blijkt uit cijfers van minister van Werk Jo Brouns (CD&V) op vraag van Frieda Verougstraete-Deschacht (Vlaams Belang). In tien jaar tijd ging het aantal werknemers met 23,5 procent omlaag.

In 2010 waren er in de Vlaamse visverwerkende sector nog 843 VTE's (voltijdse equivalenten) actief, in 2020 was dit aantal al gereduceerd tot 646. Het aantal vacatures in de visserijsector nam tegelijk toe, al raakten ze steeds moeilijker ingevuld. In 2021 werden meer dan 200 vacatures bij de VDAB gemeld. In 2016 waren dat er nog maar 38. In 2022 raakten tot en met de maand september nauwelijks 2 vacatures ingevuld, terwijl er al 11 geannuleerd moesten worden.

Ook het aantal cursisten voor de visserij-opleidingen bij de VDAB is in vrije val. Voor de opleidingen tot visfileerder, vislosser en vissorteerder heeft zich in 2022 niemand ingeschreven. Vorig jaar ging het nog om 11 cursisten en in 2018 nog om 46.