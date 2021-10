Tevreden reacties over goedkeuring stadionvergunning

Club Brugge: "Perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers"

“De vergunning voor het nieuwe stadion is een mijlpaal voor Club Brugge” reageert Clubvoorzitter Bart Verhaeghe opgetogen. “Ze biedt eindelijk perspectief voor tienduizenden voetballiefhebbers, want de veiligheidsproblemen van het sterk verouderde en versleten Jan Breydelstadion worden dag na dag urgenter. Daarom ben ik iedereen dankbaar die zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt in het Brugse stadiondossier, in het bijzonder de Vlaamse regering en Stad Brugge. Het nieuwe stadion zal globaal minder overlast veroorzaken dan het huidige Jan Breydelstadion. Bovendien kunnen we de unieke kans grijpen om de omgeving te vergroenen met de aanleg van een nieuw Olympiapark. Laten we positief samenwerken en verantwoordelijk omgaan met die enorme opportuniteiten.”

Stad Brugge: "Eindelijk vergunning"

“Ik ben tevreden dat er eindelijk een vergunning komt voor de bouw van het nieuwe stadion na 14 jaar”, zegt schepen voor ruimtelijke ordening en sport Franky Demon (CD&V). “Maar ik ben niet naïef, er kunnen nog altijd procedures gestart worden bij de Raad voor Vergunningsbetwisting. Het is nu belangrijk dat we ook snel uitsluitsel hebben over het GRUP Blankenbergse Steenweg in functie van een Cercle stadion en een bedrijventerrein. We hebben als stad immers altijd beloofd dat er zowel voor Cercle als voor Club een oplossing moest komen”, geeft Demon aan.

N-VA: "Belangrijk voor uitstraling van Brugge"

Ook oppositiepartij N-VA Brugge is tevreden dat minister Zuhal Demir nu de knoop doorhakt in het moeilijke stadiondossier. "Door het verlenen van de omgevingsvergunning komt de bouw van een nieuw, prachtig stadion voor blauwzwart een heel stuk dichterbij. Dit is zo belangrijk voor Club maar ook voor de uitstraling van Brugge," zeggen Vlaams Parlementslid Maaike De Vreese en fractieleider Geert Van Tieghem. "Zoals we al vaker aanstipten, is er nog werk aan de winkel om de overlast voor omwonenden van het nieuwe, grote stadion te beperken. We blijven ook aandringen op een volwaardige oplossing voor Cercle Brugge.

Vlaams Belang: "Staak het verzet"

Het Vlaams Belang bij monde van fractieleider Stefaan Sintobin is bijzonder tevreden over de beslissing van de ministers. "Vriend en vijand waren het er over eens dat het huidige stadion niet meer voldoet aan de noden van het moderne voetbal. Vooral inzake veiligheid kon het zo absoluut niet verder. Ik kan begrip opbrengen voor de opmerkingen, vragen en klachten van buurtbewoners, maar ik kan tevens niet genoeg benadrukken dat zowel Club Brugge als stad Brugge alles uit de kast hebben gehaald om hieraan tegemoet te komen. Ik roep de tegenstanders ook op om het verzet te staken en in te gaan op de uitgestoken hand van Club Brugge en de stad om verder in dialoog te gaan om samen dit dossier tot een goed einde te brengen.

Cercle Brugge reageert via een kort bericht website:

"Cercle Brugge nam vandaag kennis van de beslissing van de Vlaamse Overheid over de toekenning van een bouwvergunning aan Club Brugge voor een nieuw voetbalstadion op de Olympiasite. De voorbije weken voerde Cercle Brugge constructieve gesprekken met zowel het stadsbestuur als de Vlaamse Overheid waarbij een definitieve oplossing voor alle betrokken partijen het uitgangspunt moet blijven. Cercle Brugge bekijkt dan ook welke stappen het verder zal ondernemen."