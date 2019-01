Testperiode links afslaan Grote Markt Diksmuide

Sinds de heraanleg van de nieuwe markt in Diksmuide is er heel wat discussie over het verbod om van de markt links in te draaien naar de Oostendestraat.

Veel autobestuurders begrijpen niet waarom dit niet mag en ervaren het als een pesterij. Bedoeling is nochtans om het sluipverkeer uit het centrum van de stad te houden. De verkeerscommissie stelt nu voor om de toestand te herbekijken en dat wil de stad nu ook doen.

Testperiode vanaf 1 april

Sommige chauffeurs snappen niet waarom je aan het kruispunt op de hoek van de Markt in Diksmuide de Oostendestraat niet mag inrijden. Het is nochtans duidelijk verboden met de bedoeling het sluipverkeer weg te houden. Na een nieuwe coalitie en veel discussie stelt de verkeerscommissie voor om de toestand nog eens goed te bestuderen en daar gaat de stad nu op in.

Lies Laridon, burgemeester Diksmuide: 'Wij hebben beslist om in te gaan op dit voorstel. Wij willen tellingen doen op verschillende plaatsen en dan vanaf 1 april, nee geen grap, zullen we toestaan om links af te slaan. Eind augustus zullen we dat evalueren en zien wat de verschillen zijn. Het is dan aan de gemeenteraad in augustus om een beslissing te nemen.'