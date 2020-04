Testkits voor bewoners en zorgpersoneel in woonzorgcentra

Zo ook het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Oostkamp. Daar is bij zes bewoners corona bevestigd, net als bij 3 medewerkers. Drie bewoners zijn al overleden, maar of het virus de boosdoener is, kon niet bevestigd worden. Directeur Frank Declerck: "We zijn dankbaar dat we de uitgebreide testkits krijgen omdat we dan komaf kunnen maken met de onzekerheid over hoeveel mensen er nu echt besmet zijn en dan ook correcter maatregelen kunnen nemen. Die testkits komen geen dag te vroeg. Ook het vooruitzicht van extra beschermingsmateriaal geeft moed dat we ons werk veilig en goed zullen kunnen verderzetten".

WZC Westervier in Brugge krijgt alvast tests opgestuurd voor de 120 bewoners en 117 medewerkers. In het WZC zijn ondertussen 10 mensen overleden aan het coronavirus. Er zijn vermoedelijk 48 mensen besmet.

Nog eens 30 extra geselecteerd

Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kan er nog niet in alle Vlaamse woonzorgcentra getest worden. Er werden daarom ook nog eens 30 woonzorgcentra willekeurig geselecteerd die op het moment van selectie nog lage aantallen of zelfs geen zieke bewoners en personeelsleden telden. In die centra zullen de bewoners worden getest om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is. Dat is onder meer het geval in woonzorgcentrum De Weister in Kortrijk.

