Testkits voor bewoners aangekomen in wzc De Weister

In veel woonzorgcentra is het nog wachten, maar in De Weister in Aalbeke zijn gisterenavond wel de coronatestkits aangekomen.

Maar de eerste tests gebeuren pas morgen en enkel de 45 bewoners worden getest, niet het personeel dus. Dat gebeurt alleen in 55 woonzorgcentra waar er al besmettingen zijn vastgesteld. "En dat wringt", zegt de Kortrijkse schepen van sociale vooruitgang Philippe De Coene.

Andere woonzorgcentra moeten nog even geduld hebben, zoals het zwaar getroffen Westervier in Sint-Kruis-Brugge. Sint-Jozef in Oostkamp dacht de levering gisteren te krijgen, maar ook dat gebeurde nog niet. De overheid beslist wie wanneer mag testen, om de labo’s niet te overbelasten. Daags nadien moeten de woonzorgcentra het resultaat dan krijgen.

Testcapaciteit wordt verhoogd

Intussen hebben de verschillende ministers van volksgezondheid in ons land beslist om de testcapaciteit op het virus te verhogen. Het is de bedoeling dat er in alle Belgische woonzorgcentra uitgebreid wordt getest. En vervolgens bij eerstelijns-zorgverleners.

