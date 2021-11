"Testdorp voor niets. Mogelijk faillissement": Dansfestival Supernova gaat niet door

De organisatie kijkt nu mogelijk aan tegen een faillissement.

Mondmaskers op

Het testdorp is ingericht in een tent naast Waregem Expo, waar aan de lopende band sneltesten kunnen afgenomen worden. Maar vandaag kreeg de organisatie van Supernova plotseling heel anders nieuws. De bezoekers moeten op het feest hun mondmaskers ophouden, ook in de zaal bij het dansen. De organisatoren beslisten om het dansevenement af te gelasten.

Jonathan De Waele van Supernova: "We hadden nog een kleine optie bekeken, waarbij toch een deel van de mensen afkomt. Maar we zien nu al op sociale media dat heel wat mensen afhaken. Als wij alles moeten laten doorgaan, de vrijwilligers moeten laten werken voor 500 man, dan is onze financiële put nog dieper."

(lees verder onder de foto)

In steek gelaten

De organisatoren voelen zich in de steek gelaten, vooral omdat niemand de situatie en de inspanningen ter plaatse is komen bekijken.

"We hebben 1.600 sneltesten", zegt Jonathan De Waele. "Deze testen zouden we gebruiken om bezoekers te testen. Het zijn antigeen detectortesten. Het zijn geen speekseltesten. Het zijn effectief testen met de wisser in de neus, die veel representatiever is en gerichter resultaat geeft dan de speekseltest."

"Faillissement niet ondenkbaar"

Na de bekendmaking van de nieuwe maatregelen woensdag, zagne de organisatoren nog alles goed komen. De zaal in Waregem Expo werd alvast aangekleed, de schermen en geluidinstallatie geplaatst en de tent ernaast ingericht voor een vlot verloop van de sneltesten bij de bezoekers.

Maar een dansfeest is geen dancing, wel een evenement en dus gelden andere maatregelen, zoals de mondmaskerplicht. Een donderslag bij heldere hemel.

"Momenteel kijken wij nog een beetje tegen de diepte in. Er zijn heel veel kosten gemaakt. De inkomsten die we hebben, wegen we af. En we hopen dat we alle leveranciers kunnen terugbetalen. Maar een faillissement is zeker niet ondenkbaar. De verkoop zat veel beter dan 2 jaar geleden. We merkten dat iedereen weer zin had om te feesten. Maar het doek valt toch."