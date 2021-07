Tijdens het onderzoek zullen naar schatting veertig stormen op de testdijk inbeuken. De kracht van het water mogen we niet onderschatten. Dat hebben we gezien tijdens de overstromingen in het binnenland. Er is al fors geïnvesteerd in de bescherming van onze kust, maar het kan wellicht nog efficiënter. Dit onderzoek dat 2,2 miljoen kost, is dan ook noodzakelijk.

