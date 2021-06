Testcentrum Daverlo vrij toegankelijk voor wie naar het buitenland gaat

Vanaf vandaag is het testcentrum in Daverlo vrij toegankelijk voor Bruggelingen die naar het buitenland vertrekken en daarvoor een negatieve coronatest nodig hebben.

“Elke dag van de week kunnen onze inwoners tussen 13.00 en 15.30 uur zonder afspraak terecht in het testcentrum. Het testen zelf is niet gratis. De kostprijs van een test bedraagt 55 euro. Dit moet niet ter plaatse betaald worden. De factuur van het labo wordt thuis bezorgd. Pas vanaf 1 juli heeft men recht op twee gratis coronatesten als men nog niet de kans gehad heeft om zich te laten vaccineren”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Wie symptomen heeft of een hoogrisico-contact had, moet wel nog steeds een afspraak inplannen via de huisarts. “De testen van deze personen worden op een ander moment van de dag ingepland. Zo vermijden we dat zieke mensen in contact komen met inwoners die op reis vertrekken”, aldus burgemeester Dirk De fauw.