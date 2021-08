Testcentra blijven draaien, vooral voor reizigers

Toch is het gevaar niet geweken en blijven ook de testcentra op volle toeren draaien. Zoals die van Roeselare waar nogal wat mensen zich laten testen. Vooral om op reis te vertrekken. Zoals Luc Fidlers bijvoorbeeld die naar Schotland vertrekt: "Het is ingewikkeld om Schotland binnen te geraken. Als je daar bent moet je na twee dagen nog een test doen. Die test moet je ook reserveren via het internet. En als we terugkomen moeten we ons ook laten testen. Het is een hele reeks testen na elkaar."

Nog tot eind september open

Begin juli kwamen er in het Roeselaarse testcentrum tot duizend mensen per dag. Nu zijn er dat nog een honderdtal. Het testcentrum blijft dan ook nog een tijdje open.Coördinator Nathalie Voet: "Wij hebben gisteren beslist om tot eind september open te blijven. De financiering van de overheid is verzekerd tot dan. En dan bekijken we het stap voor stap, afhankelijk van de financiering en van de signalen vanuit de overheid."