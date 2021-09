Test- en vaccinatiecentrum verhuizen naar B-Park Brugge

In Brugge verhuizen het testcentrum en vaccinatiecentrum vanaf woensdag 15 september naar B-Park. Dat laat de stad weten.

"Het testcentrum in Daverlo en het testcentrum aan het A.Z. Sint-Jan sluiten op dinsdagavond 14 september de deuren", zegt de stad. "Vanaf woensdag 15 september kan men voor een coronatest terecht op een nieuwe locatie: het ‘test- en vaccinatiecentrum Brugge’ in B-Park (Blankenbergsesteenweg 420, Brugge).

Wie een coronatest wil laten afnemen kan er vanaf die dag langskomen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur, 7 dagen op 7. Let wel, het is noodzakelijk om vooraf een afspraak te maken. Dit kan via volgende link: https://www.testcovidnwvl.be/nl.

Het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark (Sint-Michiels) blijft open tot zaterdag 2 oktober. Daarna zal het vaccineren ook gebeuren in B-Park."

Vaccineren in september

Burgemeester Dirk De fauw: “In de maand september is het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark elke zaterdagvoormiddag open van 9.00 tot 12.00 uur voor wie langs wil komen zonder afspraak.”

Wie nog zijn eerste spuit moet krijgen, kan langskomen op zaterdagvoormiddag 4 of 11 september. De tweede prik wordt dan ten laatste op 2 oktober nog gezet in het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark.

Wie al langer dan drie weken geleden zijn eerste prik kreeg en nog geen afspraak heeft gemaakt voor een tweede prik kan elke zaterdag van september langskomen voor de tweede prik.

“Na 2 oktober gaan de deuren van het vaccinatiecentrum in het Boudewijnpark onherroepelijk dicht en wordt een nieuw en kleinschaliger vaccinatiecentrum opgericht in B-Park, in een leegstaand pand tussen Leenbakker en Maisons du Monde. Daar zal ondertussen ook het nieuwe testcentrum al operationeel zijn vanaf 15 september.” zegt burgemeester Dirk De fauw.

“De datum waarop er een eerste vaccin toegediend wordt in B-Park zal afhangen van de verdere vaccinatiestrategie die Vlaanderen ons oplegt. Momenteel is daar nog geen zicht op.”

Bekijk ook: