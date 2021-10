Test Aankoop daagt Koksijde voor rechtbank voor tweedeverblijfstaks

Volgens de organisatie is die discriminerend ten opzichte van de mensen die een domicilie hebben in de desbetreffende gemeentes. Ook De Panne en Knokke mogen zich binnenkort aan een procedure verwachten.

"Schending van gelijkheidsbeginsel"

Test Aankoop betwist niet dat de tweedeverblijfstaks gerechtvaardigd is voor mensen die over een tweede verblijf beschikken en niet in de gemeente gedomicilieerd zijn. Wat volgens de organisatie echter wel discriminerend is, is dat in De Panne, Koksijde en Knokke eigenaars van een tweede verblijf een tweedeverblijfstaks verschuldigd zijn terwijl vaste inwoners geen gemeentebelasting via de personenbelasting hoeven te betalen. "Voor ons is dit een schending van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel. De drie kustgemeentes in kwestie behandelen hun eigen inwoners duidelijk anders dan burgers die een caravan, huis of appartement aan de kust hebben", zegt Test Aankoop. "Nochtans zijn het zowel de eigen inwoners als de mensen met een tweede verblijf die genieten van met belastinggeld onderhouden zeedijken, parken, evenementen of andere diensten en faciliteiten."

Brief bijna 2.200 keer gedownload

Test Aankoop schreef deze zomer een brief naar de drie gemeentes met de vraag om rond de tafel te gaan zitten. Die had niet het verhoopte resultaat. Tegelijk nodigde de consumentenorganistatie de belastingbetalers die betrokken partij zijn uit om een standaardbrief te downloaden en vervolgens op te sturen naar de gemeente om de taks op het tweede verblijf terug te vorderen. Die brief werd 2.179 keer gedownload en Test-Aankoop registreerde 200 dossiers.

Test Aankoop stelde alvast één pilootdossier in staat tegen Koksijde waarbij uitdrukkelijk wordt gevraagd aan de rechtbank van eerste aanleg in Brugge om de gemeente te veroordelen tot het terugbetalen van de onterecht geïnde belasting. De consumentenorganisatie benadrukt dat binnenkort ook De Panne en Knokke zich aan een procedure mogen verwachten.

